МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Евро укрепляется к доллару во вторник утром в ожидании публикации ряда макроэкономических статданных по Германии и еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1876 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1861 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,06%, до 92,15 пункта.

Валютные инвесторы во вторник утром находятся в ожидании выхода макроэкономических статданных по Германии и еврозоне. Так, аналитики ожидают, что объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос в 4,4% по сравнению с апрелем.

В то же время будут обнародованы данные по индексу доверия инвесторов к экономике Германии в июле, который, по мнению аналитиков, снизился до 75,2 пункта с 79,8 пункта в июне. Биржи АТР в основном снижаются на опасениях по COVID-19

Кроме того, трейдеры ожидают статистику по объему производственных заказов в Германии, который, по прогнозам аналитиков, в мае вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

На текущей неделе также ожидается выход протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ будет обнародован в среду, 7 июля. Заседание Федрезерва прошло 15-16 июня, по итогам встречи ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения в 2023 году.