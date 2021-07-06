МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно растет к доллару и евро вслед за нефтью, которая закрепляется выше 77 долларов за баррель, следует из данных Московской биржи.

При этом отечественная валюта сильнее растет к американской, отыгрывая динамику форекса.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.01 мск снижался на 27 копеек — до 73,19 рубля, курс евро – на 12 копеек, до 87,04 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,36% — до 77,44 доллара за баррель.

Курс евро на международном валютном рынке форекс растет на 0,24% — до 1,189 доллара.

"Позитив от роста нефтяных цен нивелирует неустойчивость текущего состояния рынка, а также увеличение покупок валюты и золота Минфином в рамках бюджетного правила. Вчера Минфин сообщил, что в июле объем FX-операций будет увеличен до 13,5 миллиарда рублей в день (296 миллиардов рублей в месяц) по сравнению с 10,5 миллиарда рублей в день в июне", — говорит Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Заседание ОПЕК+ может состояться в конце недели, сообщает источник

"Сегодня с утра рубль вместе с большинством валют развивающихся рынков торгуется в плюсе. Ожидаем, что в течение дня данный тренд сохранится. Диапазон 72-74 рубля за доллар остается актуальным", — добавляет он.

В свою очередь Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что драйверов роста рубля нет. По его прогнозу, пара доллар-рубль будет постепенно двигаться к уровню сопротивления в 74,6 рубля, но до думских выборов курс рубля будет относительно стабильным.