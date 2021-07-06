МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 8,80 копейки, составив 73,2660 рубля, свидетельствуют данные биржи. "Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,3540 рубля за доллар.