МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару во вторник днем после публикации блока макроэкономической статистики по региону, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,1837 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1861 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,81 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 92,39 пункта.

Валютные инвесторы оценивают макроэкономические данные по Германии и по еврозоне в целом. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до 63,3 пункта с 79,8 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 75,2 пункта.

Объем производственных заказов в Германии в мае снизился на 3,7% в месячном выражении. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1%. Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии, сообщает Блумберг

Вместе с тем данные по объему розничных продаж в еврозоне оказались лучше прогнозов: продажи в мае выросли на 4,6% по сравнению с апрелем, тогда как эксперты ожидали увеличения лишь на 4,4%.

На этой неделе инвесторы также ожидают протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ будет обнародован в среду, 7 июля. По итогам встречи 15-16 июня ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранения ставки на этой отметке в 2021 году и ее увеличения в 2023 году.