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2021
https://1prime.ru/Forex/20210706/834123417.html
Официальный курс евро на среду снизился до 87 рублей
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки — до 87,0034 рубля, курс доллара — на 8,8 копейки, до 73,266 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 06.07.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки — до 87,0034 рубля, курс доллара — на 8,8 копейки, до 73,266 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,9 копейки, составив 79,4478 рубля.