МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,38 копейки — до 87,0034 рубля, курс доллара — на 8,8 копейки, до 73,266 рубля, следует из данных Банка России. "Лента" получила одобрение ФАС на покупку российской сети Billa

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 5,9 копейки, составив 79,4478 рубля.