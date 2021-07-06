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2021
https://1prime.ru/Forex/20210706/834127153.html
Курс доллара подскочил до 74 рублей впервые почти за два месяца
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Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на... ПРАЙМ, 06.07.2021
доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро — на 53 копейки до уровня 87,69 рубля, следует из данных Московской биржи.
Сорт Brent падает в цене на 2,1%, до 75,5 доллара за баррель, хотя во вторник обновил максимум с октября 2018 года, подскочив до 77,83 доллара.