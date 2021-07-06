МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль усилил падение вслед за нефтью, доллар уже дороже 74 рублей – впервые почти за 2 месяца, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" сказал, почему не бронировал новые газотранспортные мощности

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.30 мск рос на 68 копеек до 74,14 рубля, курс евро — на 53 копейки до уровня 87,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

Сорт Brent падает в цене на 2,1%, до 75,5 доллара за баррель, хотя во вторник обновил максимум с октября 2018 года, подскочив до 77,83 доллара.