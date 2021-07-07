МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль корректируется вверх против доллара и евро на фоне отскока нефтяного рынка после ощутимого падения во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.43 мск снижался на 32 копейки — до 74,1 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 87,58 рубля.

Нефть сорта Brent сейчас дорожает на 0,9% — до 75,2 доллара.

Во вторник цены на нефть демонстрировали высокую волатильность. По итогам торгов стоимость Brent упала на 3,4%. На этом фоне рубль по итогам вторника подскочил на 96 копеек — до 74,42 рубля, евро — на 87 копеек, до 88,03 рубля Бумаги российских компаний дорожают на торгах в Лондоне

"Учитывая неопределенность относительно сделки ОПЕК+ и дивидендный сезон у крупных российских компаний сегодня и в ближайшие дни ожидаем повышения волатильности на валютном рынке. Сегодня ожидаем курс доллара в диапазоне 73,5-75,5 рубля", — комментирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

Все-таки главным негативом для российской валюты остается бюджетное правило, которое работает исходя из цен на нефть, но совершенно не учитывает рост спроса на валюту из-за того, что подорожал весь импорт в результате подорожания сырья, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Пока не очень сильным сопротивлением росту доллара является район 74,6 рубля", — оценивает он.