МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 79,20 копейки, составив 74,0580 рубля, свидетельствуют данные биржи. Исследователи рассказали, как россияне относятся к биржевым торгам

В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2660 рубля за доллар.