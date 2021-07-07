МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в среду днем вышел в плюс к иене и снижается к евро в ожидании протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1828 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1822 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 110,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 92,51 пункта.

Утром доллар практически не менялся к евро и умеренно снижался к иене.

Позже в среду инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания ФРС США, надеясь услышать дополнительные комментарии регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. По итогам заседания ФРС спрогнозировала повышение базовой ставки в 2023 году. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании внутренних новостей

Аналитики ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают некоторое снижение рисковых настроений на рынке, что может негативно повлиять на курс евро. Доллар, в свою очередь, может найти поддержку в "ястребиных" настроениях ФРС.

Ограничивает рост евро и статистика по Германии. Объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в мае снизился на 0,3% к апрелю, тогда как аналитики, напротив, прогнозировали рост на 0,5%.