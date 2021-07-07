МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем в среду немного повышается против доллара и евро, на фоне отскока рынка нефти вверх, следует из данных торгов.

Повышение западных фондовых индексов и некоторых развивающихся валют к доллару оказывает поддержку российской валюте.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.02 мск снижался на 10 копеек, до 74,32 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 87,83 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта умеренно повышается, корректируя падение вторника, немного не дошедшее по основным резервным валюта до 1 рубля по итогам дня.

В среду рубль продолжает ориентироваться на рынок нефти, где сырье после провала почти на 3 доллара во вторник отскакивает вверх. Сорт Brent повышается на 0,7%, до 75,1 доллара. Между тем, неопределенность по поводу перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти все еще вызывает опасения у инвесторов.

Большинство основных западных биржевых индексов и фондовых фьючерсов повышается, сигнализируя о возврате аппетита к риску. Некоторые развивающиеся валюты также также корректируются вверх против доллара, задавая тон курсу рубля.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль во вторник проявил откровенную слабость, поэтому ухудшение внешнего фона способно вызвать еще одну волну снижения курса российской валюты, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Международные резервы России за июнь снизились

"В этом случае доллар может проверить на прочность установленный вчера двухмесячный максимум 74,8 рубля, а евро — недельную вершину 88,42 рубля", — оценил перспективы он.

Тем не менее, нефть торгуется довольно высоко, а каких-то серьезных макродрайверов для падения рубля нет, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Сегодня рубль немного отыгрывает вчерашние потери, поэтому не исключаем коррекцию курса доллара к 73,5-74 рублям", — добавил он.