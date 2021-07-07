МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара в среду вечером поднимается к евро и иене в ожидании протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.40 мск курс евро к доллару снижался до 1,1786 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1822 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 110,76 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 92,82 пункта.

В среду внимание трейдеров обращено к протоколу июньской встречи Федрезерва, мероприятие состоялось 15-16 июня, а сам документ будет опубликован вечером.

По итогам встречи ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также отметил, что ожидает сохранение ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличение в 2023 году. Инвесторы будут ожидать подсказки по поводу планов регулятора относительно мер поддержки экономики. Рубль неуверенно корректируется вверх на дорожающей нефти

"Из-за слабой статистики по США и желания ФРС сдержать "ястребиные" настроения, протокол Федрезерва может показаться более осторожным и сбалансированным, чем заявление FOMC и прогнозы ФРС", — цитирует газета Wall Street Journal мнение управляющего директора BK Asset Management Кэти Лен (Kathy Lien).

В четверг будет опубликована статистика по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 3 июля. Аналитики ожидают, что число заявок сократилось на 14 тысяч, до 350 тысяч заявок.