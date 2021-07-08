МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг переходит к снижению против доллара и евро после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.24 мск повышался на 4 копейки – до 74,75 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 88,11 рубля. В первые минуты торгов доллар и евро опускались до 74,62 рубля и 88 рублей, соответственно.

Стоимость нефти марки Brent утром прибавляет 0,05% — до 73,47 доллара за баррель.