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Рубль перешел к снижению после утренних попыток роста
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Рубль утром в четверг переходит к снижению против доллара и евро после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.24 мск... ПРАЙМ, 08.07.2021
евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг переходит к снижению против доллара и евро после утренних попыток роста, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.24 мск повышался на 4 копейки – до 74,75 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 88,11 рубля. В первые минуты торгов доллар и евро опускались до 74,62 рубля и 88 рублей, соответственно.
Стоимость нефти марки Brent утром прибавляет 0,05% — до 73,47 доллара за баррель.