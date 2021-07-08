МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг утром снижается к другим основным мировым валютам после выхода протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США опубликовала протокол июньского заседания

По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару рос до 1,1795 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1789 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110,53 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,65 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 92,73 пункта.

Валютные инвесторы сохраняют неопределенные настроения после публикации июньского протокола ФРС США. Так, регулятор в рамках заседания 15-16 июня допустил, что условия для начала замедления темпов выкупа активов с рынка могут наступить раньше ожидаемого. Кроме того, члены заседания отметили, что поступающие данные дают менее четкое представление о базовой экономической динамике.

Федрезерв также повысил средний прогноз по инфляции на текущий год до 3,4% с 2,4%. Тем не менее, повышение прогнозов на 2022-2023 годы составило лишь по 0,1 процентного пункта, что указывает на снижение инфляционного давления. Рубль перешел к снижению после утренних попыток роста

"Казначейские облигации и доллар торгуются разнонаправленно, что свидетельствует о том, что скептицизм в отношении приверженности ФРС его системе таргетирования средней инфляции остается в основном неизменным", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик Cambridge Global Payments' Карл Шамотта (Karl Schamotta).

Трейдеры также находятся в ожидании публикации статданных по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю по 3 июля. Аналитики ожидают, что число заявок сократилось на 14 тысяч, до 350 тысяч заявок.