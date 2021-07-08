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Доллар торгуется выше отметки в 75 рублей
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Рубль утром в четверг усиливает снижение, доллар тестирует уровень сопротивления и пытается закрепиться выше 75 рублей — впервые за 2 месяца, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 08.07.2021
рубль, валюта, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает снижение, доллар тестирует уровень сопротивления и пытается закрепиться выше 75 рублей — впервые за 2 месяца, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.18 мск повышался на 50 копеек — до 75,21 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 88,88 рубля. Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 4 мая.
"Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС не добавили оптимизма инвесторам. Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 миллиардов долларов в месяц) повышают спрос на защитные активы", — указывает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.
В четверг рубль может продолжить ослабление, двигаясь в направлении верхней границы диапазона 73,5-75,5 рубля за доллар, полагает аналитик.