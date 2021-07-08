МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в четверг усиливает снижение, доллар тестирует уровень сопротивления и пытается закрепиться выше 75 рублей — впервые за 2 месяца, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к евро и иене после публикации протокола ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.18 мск повышался на 50 копеек — до 75,21 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 88,88 рубля. Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 4 мая.

"Опубликованные вчера протоколы последнего заседания ФРС не добавили оптимизма инвесторам. Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 миллиардов долларов в месяц)​ повышают спрос на защитные активы", — указывает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка.

В четверг​ рубль может продолжить ослабление, двигаясь в направлении верхней границы​ диапазона 73,5-75,5 рубля за доллар, полагает аналитик.