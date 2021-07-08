МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В ближайшие недели курс рубля останется в диапазоне 73,5-75,5 к доллару и 87-89 к евро, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с "Российской газетой".

Он отметил, что провал переговоров ОПЕК+ повысил риски для нефтяного рынка, однако цены пока остаются на высоком уровне.

"Сильный текущий счет платежного баланса РФ позволит смягчить негативное влияние укрепления доллара в мире и повышенного спроса на валюту для дивидендов и туризма", — пояснил специалист.

После того, как нефтяной альянс ОПЕК+ за пять дней не смог договориться об увеличении добычи на август и продлении сделки после апреля 2022 года, волатильность на нефтяном рынке возросла, но участники рынка уверены, что переговоры продолжатся и альянс найдет устраивающее всех решение.

"Высокие цены на нефть, газ, металлы и другие статьи российского экспорта обеспечивают внушительный приток валютной выручки в страну и поддерживают рубль", — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в то же время позитивное влияние высокой нефти на рубль сдерживают покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

"С точки зрения сезонности июль является относительно слабым месяцем для рубля — за последние тринадцать лет рубль снижался к доллару в среднем на 1,7%. Это связано с выплатами дивидендов российскими компаниями иностранным инвесторам", — добавил он.

Нерезиденты получают дивиденды в рублях и затем конвертируют их в валюту для вывода в свои юрисдикции.

Втоой важный фактор: туристический сезон, когда россияне покупают валюту. "Спрос на внешний туризм существенно возрос после открытия Турции, Италии, Кипра и других туристических направлений. Вместе с тем ряд стран остается закрытым из-за пандемии, что снижает спрос на валюту", — рассказал эксперт.

Третье: в текущем 2021 году фиксируется низкий спрос международных инвесторов на активы развивающихся стран.

"Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара. Американский ЦБ в ближайшие месяцы, как ожидается, объявит о постепенном сокращении программы выкупа активов на $120 млрд в месяц", — рассказал специалист.

"Увеличение реальной рублевой процентной ставки будет поддерживать российскую валюту, в том числе за счет повышения привлекательности операций керри трейд для инвесторов", — подытожил специалист.