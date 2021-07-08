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Китай приветствует увеличение доли юаня в ФНБ России
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Китай приветствует увеличение Россией доли китайского юаня в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь... ПРАЙМ, 08.07.2021
юань, фнб, китай, валюта, фонды, новости, финансы, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 8 июл — ПРАЙМ. Китай приветствует увеличение Россией доли китайского юаня в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Минфин РФ во вторник сообщил, что завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта — до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%.
"Мы приветствует решение министерства финансов России увеличить долю юаня в структуре средств Фонда национального благосостояния. Это решение демонстрирует уверенность России перспективах экономического развития Китая и китайско-российского сотрудничества", — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что китайская сторона будет углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, решительно поддерживать друг друга в региональных и международных вопросах и защищать интересы двух стран.