ПЕКИН, 8 июл — ПРАЙМ. Китай приветствует увеличение Россией доли китайского юаня в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Минфин привел структуру ФНБ к новым нормативам, исключив доллар

Минфин РФ во вторник сообщил, что завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта — до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%.

"Мы приветствует решение министерства финансов России увеличить долю юаня в структуре средств Фонда национального благосостояния. Это решение демонстрирует уверенность России перспективах экономического развития Китая и китайско-российского сотрудничества", — заявил на брифинге Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что китайская сторона будет углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией, решительно поддерживать друг друга в региональных и международных вопросах и защищать интересы двух стран.