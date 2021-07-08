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Эксперты объяснили, почему доллар останется ниже 76 рублей
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Курс доллара, активно растущий в последние несколько дней, пока должен остаться ниже 76 рублей, прокомментировал РИА Новости Сергей Суверов из УК "Арикапитал", поясняя текущую... ПРАЙМ, 08.07.2021
рубль, доллар, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс доллара, активно растущий в последние несколько дней, пока должен остаться ниже 76 рублей, прокомментировал РИА Новости Сергей Суверов из УК "Арикапитал", поясняя текущую динамику рубля.
За последние три дня американская валюта максимально подскакивала уже почти на 2 рубля – до 75,35 рубля – максимума с 4 мая.
На мировых рынках отмечается общий риск офф (уход инвесторов от рисковых активов), что связано с отсутствием новых стимулов в мировой экономике и одновременными дискуссиями о начале постепенного ужесточения монетарной политики в США, рассуждает Суверов.
"Это давит на курс рубля, к тому же падает нефть на фоне серьёзных разногласий в ОПЕК+ и сомнений в устойчивости альянса. Вместе с тем вследствие относительно высоких процентных ставок в России курс рубля не должен пока уйти ниже уровней, соответствующих 76 рублям за доллар", — оценивает он.
В четверг утром снижение рубля продолжается на фоне негативного внешнего фона и, возможно, повышенной чувствительности спекулянтов к курсовым колебаниям в период дивидендных выплат, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".
"Все это накладывается в моменте и на возросшие покупки валюты Минфином, что среднесрочно для рубля нейтрально, но краткосрочно может усиливать дисбалансы. Факторов для сильного ослабления рубля не видим, но волатильность будет высокой", — предупреждает он.