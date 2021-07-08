МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Курс доллара, активно растущий в последние несколько дней, пока должен остаться ниже 76 рублей, прокомментировал РИА Новости Сергей Суверов из УК "Арикапитал", поясняя текущую динамику рубля. Доллар торгуется выше отметки в 75 рублей

За последние три дня американская валюта максимально подскакивала уже почти на 2 рубля – до 75,35 рубля – максимума с 4 мая.

На мировых рынках отмечается общий риск офф (уход инвесторов от рисковых активов), что связано с отсутствием новых стимулов в мировой экономике и одновременными дискуссиями о начале постепенного ужесточения монетарной политики в США, рассуждает Суверов.

"Это давит на курс рубля, к тому же падает нефть на фоне серьёзных разногласий в ОПЕК+ и сомнений в устойчивости альянса. Вместе с тем вследствие относительно высоких процентных ставок в России курс рубля не должен пока уйти ниже уровней, соответствующих 76 рублям за доллар", — оценивает он. Что будет с рублем после провала переговоров ОПЕК+

В четверг утром снижение рубля продолжается на фоне негативного внешнего фона и, возможно, повышенной чувствительности спекулянтов к курсовым колебаниям в период дивидендных выплат, полагает Дмитрий Полевой из компании "Локо инвест".

"Все это накладывается в моменте и на возросшие покупки валюты Минфином, что среднесрочно для рубля нейтрально, но краткосрочно может усиливать дисбалансы. Факторов для сильного ослабления рубля не видим, но волатильность будет высокой", — предупреждает он.