МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг днем усиливает снижение по отношению к евро и иене перед публикацией данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Эксперты объяснили, почему доллар останется ниже 76 рублей

По состоянию на 12.40 мск курс евро к доллару рос до 1,1825 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1789 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,65 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 92,54 пункта.

Инвесторы ожидают данные по рынку труда США. Прогнозируется, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 3 июля сократилось на 14 тысяч, до 350 тысяч заявок.

Трейдеры также оценивают комментарии из протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники июньского заседания допустили возможность сокращения объема выкупа активов раньше ожидаемого. В то же время в целом они отметили, что на данный момент отсутствует четкое представление о базовой экономической динамике, а наблюдаемое ускорение инфляции будет временным. Китай приветствует увеличение доли юаня в ФНБ России

"Идея о сокращении объема выкупа активов становится все более комфортной для американских политиков, и решение может быть принято уже в четвертом квартале 2021 года", — цитирует газета Wall Street Journal мнение управляющего директора BK Asset Management Кэти Лиен (Kathy Lien).

При этом она также отметила, что восстановление экономики США все больше ускоряется, и данные будут только улучшаться, создавая базу для ужесточения политики ФРС. Это, в свою очередь, поспособствует укреплению доллара.