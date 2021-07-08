2021-07-08T13:17:05+03:00
2021-07-08T13:17:05+03:00
2021-07-08T13:17:05+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210708/834146129.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,78 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля — до 88,7755 рубля, курс доллара — на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 08.07.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля — до 88,7755 рубля, курс доллара — на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,17 рубля, составив 81,3063 рубля.