МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,2167 рубля — до 88,7755 рубля, курс доллара — на 1,1372 рубля, до 75,1952 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,17 рубля, составив 81,3063 рубля.