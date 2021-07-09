МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.

Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.

В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.

В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает министерство экономического развития, составит 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).