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МЭР России скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год
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Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма министерства с... ПРАЙМ, 09.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год до 72,8 рубля с 73,3 рубля за доллар, следует из направленного в регионы письма министерства с промежуточным вариантом среднесрочного прогноза социально-экономического развития на текущий год и предстоящую трехлетку.
Документ имеется в распоряжении РИА Новости, его подлинность подтвердили в министерстве. В письме отражены показатели прогноза в его базовой версии.
В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 70,2 рубля за доллар вместо 71,8 рубля за доллар в апрельской версии прогноза.
В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает министерство экономического развития, составит 71 и 72,8 рубля за доллар (72,6 и 73,6 доллара за рубль в весенней версии прогноза).