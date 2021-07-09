2021-07-09T07:17:39+03:00
2021-07-09T07:17:39+03:00
2021-07-09T07:17:39+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210709/834151927.html
Рубль мало меняется к доллару и подрастает к евро
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Рубль торгуется недалеко от уровней закрытия к доллару и немного подрастает к евро в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 09.07.2021
рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рубль торгуется недалеко от уровней закрытия к доллару и немного подрастает к евро в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы растет на 1 копейку, до 74,75 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, 88,46 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,05% — до 74,08 доллара за баррель.
На старте торгов рубль рос на 1 копейку к доллару и на 6 копеек к евро.