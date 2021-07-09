МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рубль торгуется недалеко от уровней закрытия к доллару и немного подрастает к евро в начале торгов пятницы, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы растет на 1 копейку, до 74,75 рубля, курс евро снижается на 9 копеек, 88,46 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,05% — до 74,08 доллара за баррель.

На старте торгов рубль рос на 1 копейку к доллару и на 6 копеек к евро.