МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу коррекционно растет после распродаж в предыдущие сессии, следует из данных торгов, однако аналитики не верят в силу отечественной валюты. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижается на 10 копеек, до 74,64 рубля, курс евро – на 31 копейку, до уровня 88,25 рубля. За предыдущие четыре сессии рубль к доллару потерял в стоимости 1,5 рубля, к евро – 1,6 рубля, следует из данных Мосбиржи.

"Минэкономразвития вчера повысило прогноз роста ВВП в 2021 году с 2,9% до 3,8%. В это можно поверить: высокие цены на нефть, газ и металлы временно поднимут экономику страны. А вот то, что властям удастся удержать инфляцию в рамках 5%, верится с трудом. Спроса на рублевые активы мы не видим, с большой вероятностью осенью прокатится волна девальвации рубля, которая даст свой вклад в рост цен", — говорит Алексей Антонов из "Алор Брокер".

"Получается некий замкнутый круг: покупать ОФЗ страшно из-за инфляционных и девальвационных рисков, а отсутствие притока западного капитала хотя бы в госбумаги провоцирует ослабление рубля. На основании этого по-прежнему не рекомендуем покупать рубль против доллара или евро даже спекулятивно. Лонги (длинные позиции – ред.) по паре доллар-рубль выглядят перспективнее и безопаснее", — добавляет он.

На фоне преобладания негативных настроений на глобальных рынках в пятницу рубль останется под давлением продавцов, также считает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. С его точки зрения, пара доллар-рубль будет проторговывать верхнюю границу диапазона 73,5–75,5 рубля за доллар.