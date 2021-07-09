МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 72,77 копейки, составив 74,4675 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 75,1952 рубля за доллар.