МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компания "ВТБ Капитал Инвестиции" снизила прогноз по курсу доллара на конец текущего года до 71 рубля, прогноз по стоимости нефти марки Brent – 68 долларов за баррель, следует из сообщения компании.

"ВТБ Капитал Инвестиции" повысили прогноз по курсу рубля на конец 2021 года — с 72,5 рубля за доллар до 71 рубля. Российскую валюту поддержит комфортный уровень цен на нефть, смягчение геополитических рисков и ужесточение политики ЦБ РФ. Кроме того, был увеличен прогноз стоимости нефти марки Brent до 68 долларов за баррель в 2021 году и до 64 долларов в 2022 году, долгосрочный прогноз повышен до 57 долларов", — говорится в сообщении.