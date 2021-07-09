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Финансисты снизили прогноз по курсу доллара на конец года
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Компания "ВТБ Капитал Инвестиции" снизила прогноз по курсу доллара на конец текущего года до 71 рубля, прогноз по стоимости нефти марки Brent – 68 долларов за баррель, следует из... ПРАЙМ, 09.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компания "ВТБ Капитал Инвестиции" снизила прогноз по курсу доллара на конец текущего года до 71 рубля, прогноз по стоимости нефти марки Brent – 68 долларов за баррель, следует из сообщения компании.
"ВТБ Капитал Инвестиции" повысили прогноз по курсу рубля на конец 2021 года — с 72,5 рубля за доллар до 71 рубля. Российскую валюту поддержит комфортный уровень цен на нефть, смягчение геополитических рисков и ужесточение политики ЦБ РФ. Кроме того, был увеличен прогноз стоимости нефти марки Brent до 68 долларов за баррель в 2021 году и до 64 долларов в 2022 году, долгосрочный прогноз повышен до 57 долларов", — говорится в сообщении.