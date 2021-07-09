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2021-07-09T13:19:13+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210709/834156127.html
Реальный эффективный курс рубля в с начала года вырос на 4,2%
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Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 4,2%, причём только в июне — на... ПРАЙМ, 09.07.2021
курсы валют, цб рф, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 4,2%, причём только в июне — на 2,7%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, к евро — на 3,2%.
Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,1%, к евро — на 2,8%.