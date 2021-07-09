МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 4,2%, причём только в июне — на 2,7%, говорится в материалах ЦБ РФ. Финансисты снизили прогноз по курсу доллара на конец года

Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,2% по сравнению с маем, к евро — на 3,2%.

Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 2,1%, к евро — на 2,8%.