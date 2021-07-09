МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает показывать разнонаправленную динамику к евро и иене в пятницу в отсутствие значимых факторов, свидетельствуют данные торгов. Финансисты снизили прогноз по курсу доллара на конец года

По состоянию на 12.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1852 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1842 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,79 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 92,4 пункта.

"Это связано с беспокойством одновременно и за влияние распространения варианта COVID-19 в густонаселенных странах мира, и за неизбежное сокращение объема выкупа активов Федеральной резервной системой", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Инвесторы оценивают перспективы мировой экономики на фоне распространения новых штаммов коронавируса. Новая волна COVID-19 может нести в себе риски для восстановления экономики, что снижает спрос на риск и дает определенную поддержку доллару.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать комментарии участников июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, протокол которого был опубликован в среду. Во время встречи отмечалось, что регулятор может начать сокращать объем выкупа активов раньше, чем ожидалось.