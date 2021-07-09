МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки — до 88,1397 рубля, курс доллара — на 72,77 копейки, до 74,4675 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,63 копейки, составив 80,62 рубля.