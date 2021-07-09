2021-07-09T13:58:00+03:00
2021-07-09T13:58:00+03:00
2021-07-09T13:58:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210709/834156648.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки — до 88,1397 рубля, курс доллара — на 72,77 копейки, до 74,4675 рубля,... ПРАЙМ, 09.07.2021
курс евро, новости, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 63,58 копейки — до 88,1397 рубля, курс доллара — на 72,77 копейки, до 74,4675 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,63 копейки, составив 80,62 рубля.