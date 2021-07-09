МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене меняется разнонаправленно в пятницу вечером, трейдеры продолжают оценивать перспективы восстановления экономики и ситуации вокруг пандемии, свидетельствуют данные торгов. Финансисты снизили прогноз по курсу доллара на конец года

По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1867 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1842 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,79 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 92,28 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. В мире продолжает распространяться штамм коронавируса "дельта", являющийся более заразным вариантом и вызывающий протекание болезни в более тяжелой форме. Участники торгов опасаются, что ситуация может повлиять на темпы восстановления экономики.

Днем ранее индекс доллара опустился на фоне снижения доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries уменьшилась в четверг до 1,29% с 1,32%, при этом показатель снижался три дня подряд.

Вместе с этим трейдеры обращают внимание на слабую статистику по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 3 июля оказалось выше ожиданий — 373 тысячи при прогнозе в 350 тысяч, сообщил в четверг минтруд страны.