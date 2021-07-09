МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рубль перед выходными ощутимо растет к доллару и евро, пытаясь компенсировать потери завершающейся недели.

Уверенный рост рынка нефти, валют развивающихся стран и западных фондовых индексов поддерживает коррекционные настроения российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.41 мск снижался на 47 копеек — до 74,27 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 88,1 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Российская валюта в конце недели сыграла по правилам – корректируй движение, преобладавшее в течение недели. Игроки сейчас фиксируют прибыль, и рубль растет на фоне продаж валюты.

Поддержка приходит с внешних рынков. Так, цены на нефть растут на 2,3% — до 75,8 доллара за баррель марки Brent.

Инвесторы ждут данных по количеству действующих нефтяных буровых установок в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу американской нефтегазовой сервисной компанией Baker Hughes. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 2 июля, их число снизилось на четыре — до 376 установок. Поддержку ценам на нефть оказывает и некоторое ослабление доллара на форексе.

Американская валюта теряет позиции к мировым товарным и "развивающимся" валютам в рамках коррекции. Основные западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы в основном повышаются – также в рамках коррекции, сигнализируя о локальном возврате аппетита к риску на мировых рынках.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше 5,6 тысячи за баррель сорта Brent, находясь на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон по доллару на будущую неделю – 72,5-75,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Общерыночный настрой демонстрирует признаки улучшения, возвращение спроса на рисковые активы оказывает давление на доллар как один из защитных инструментов. Цены на нефть вновь делают попытки разворота вверх, помогает им в этом пик автомобильного сезона, данные по изменению запасов топлива в США выходят сильными. Наконец, завершение 10 июля учений НАТО в Черном море без инцидентов может снять с рубля часть некоторого геополитического дисконта, который локально формировался в начале месяца", — говорит он.

Причинами недавнего падения рубля стали бегство инвесторов в защитные активы и рост обратной корреляции с нефтью: рубль традиционно больше реагирует на падение нефти, чем на ее рост, считает Искандер Луцко из ITI Capital. Также сказались покупки валюты для выплаты нерезидентам дивидендов за 2020 год, которые в июле составят 3,1 миллиарда долларов, отмечает он.

"Впрочем, восстановление спроса на риск и повышение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов, по нашему прогнозу, должно помочь рублю. Относящийся к российской валюте дисконт за риск при текущей стоимости нефти вырос еще на 5%, до рекордных 20%. Последний раз такое наблюдалось на пике геополитического напряжения в конце октября 2020 года. То есть рубль перепродан", — резюмировал он.