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Доллар дорожает к евро и иене в рамках коррекции
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Курс доллара в понедельник утром коррекционно растет к другим основным мировым валютам после снижения в течение предыдущих двух торговых дней, инвесторы также ждут выхода... ПРАЙМ, 12.07.2021
торги, доллар, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром коррекционно растет к другим основным мировым валютам после снижения в течение предыдущих двух торговых дней, инвесторы также ждут выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1869 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,19 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,17 пункта.
Курс доллара коррекционно растет в понедельник утром после снижения в течение двух предыдущих торговых сессий вследствие опасений инвесторов по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта". Участники торгов опасаются, что ситуация может повлиять на темпы восстановления экономики.
Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник. Аналитики ожидают, что потребительские цены в стране в июне в годовом выражении выросли на 4%, а в месячном выражении замедлили рост до 0,4%.