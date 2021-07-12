МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром коррекционно растет к другим основным мировым валютам после снижения в течение предыдущих двух торговых дней, инвесторы также ждут выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару снижался до 1,1869 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,19 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,17 пункта. Нефть дешевеет на неопределенности с ОПЕК+

Курс доллара коррекционно растет в понедельник утром после снижения в течение двух предыдущих торговых сессий вследствие опасений инвесторов по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта". Участники торгов опасаются, что ситуация может повлиять на темпы восстановления экономики.

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы во вторник. Аналитики ожидают, что потребительские цены в стране в июне в годовом выражении выросли на 4%, а в месячном выражении замедлили рост до 0,4%.