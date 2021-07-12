МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и евро, теряя порядка 20 копеек на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 мск понедельника растет на 22 копейки — до 74,58 рубля, курс евро — на 21 копейку, 88,53 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,66% — до 75,05 доллара за баррель. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно в Лондоне

"На этой неделе ожидаем сохранение повышенной волатильности на валютном рынке из-за рисков Covid-19 и неопределенности относительно сделки ОПЕК+. В то же время восстановлению оптимизма в отношении валют развивающихся рынков на этой неделе может способствовать хорошая корпоративная отчетность компаний из S&P 500 и сохраняющаяся мягкая монетарная политика мировых ЦБ. Сегодня ожидаем, что рубль останется в диапазоне 73,5 — 75,5 за доллар", — говорит Дмитрий Моснастыршин из Промсвязьбанка.

Пара доллар-рубль в понедельник замерла чуть ниже сопротивления 74,6 рубля, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер". При нейтральном или позитивном внешнем фоне рубль может немного окрепнуть в ожидании повышения ставки ЦБ сразу на процентный пункт, но отметка 72 рубля к доллару останется непокоренной, считает он. Менее рискованной аналитик видит спекулятивную продажу рубля против доллара в моменты ухода пары ниже 73 рублей.