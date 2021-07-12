МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 16,61 копейки, составив 74,6336 рубля, свидетельствуют данные биржи. В России начало дешеветь подсолнечное масло

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 74,4675 рубля за доллар.