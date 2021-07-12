МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 46,53 копейки — до 88,605 рубля, курс доллара — на 16,61 копейки, до 74,6336 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,63 рубля

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 30,07 копейки, составив 80,9207 рубля.