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2021
https://1prime.ru/Forex/20210712/834175929.html
Официальный курс евро вырос до 88,61 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 46,53 копейки — до 88,605 рубля, курс доллара — на 16,61 копейки, до 74,6336 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 12.07.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 46,53 копейки — до 88,605 рубля, курс доллара — на 16,61 копейки, до 74,6336 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 30,07 копейки, составив 80,9207 рубля.