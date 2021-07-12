МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль с открытия демонстрирует нисходящую динамику, скорректировавшись незадолго до старта основной сессии, но затем резко ускорил снижение из-за ухудшения внешнего фона.

Нефтяные цены также с начала дня находятся под давлением, корректируя волну роста второй половины предыдущей недели. После открытия европейских торгов нефть ускорила снижение.

В то же время азиатские площадки показали хороший рост, реагируя на снижение Народным банком Китая резервных требований к финансовым организациям, что высвободит около 150 миллиардов долларов. Правда, об этом шаге китайский регулятор сообщил еще на прошлой неделе, отметив, что мера должна улучшить финансовое положение компаний, пошатнувшееся из-за скачка инфляции.

В преддверии завтрашней публикации данных о потребительской инфляции в США за июнь многие инвесторы воздержатся от активных действий, или предпочтут зафиксировать прибыль, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы. Существенное превышение показателем прогноза способно вызвать массированные распродажи на рынках, так как увеличит вероятность более скорого старта ужесточения монетарной политики ФРС. На этом фоне доллар способен показать внушительный рост.

Развивающиеся валюты в большинстве своем активно снижались в начале дня, хотя доллар показывал довольно умеренный рост. После старта европейской сессии он резко снизился, улучшив ситуацию в секторе, некоторые представители вышли в плюс.

Российский долговой рынок пытается продолжить пятничный рост. Поначалу индекс гособлигаций RGBI активно повышался, но затем стал сдавать позиции, растеряв все сегодняшние достижения.

В начале основной сессии рубль перешел к коррекционному укреплению, в основном по отношению к евро на фоне его снижения на внешнем рынке. Восходящему импульсу российской валюты способствует и улучшение внешнего фона. Тем не менее пока рубль сохраняет относительную слабость, в основном отыгрывая негативные сигналы.

Нефть демонстрирует слабость

Открывшись вверх, нефть обновила пятничный максимум, но затем перешла к планомерному снижению, ускорив его в начале европейских торгов. К текущему моменту произошел отскок, сейчас Brent теряет 1,2% вблизи отметки 74,7 долларов.

Нефтяные цены не сумели развить восходящее движение пятницы несмотря на позитивную динамику многих рынков. Давление на котировки оказывает неопределенность с дальнейшим объемом добычи ОПЕК+, возникшая из-за провала встречи участников альянса в июле. Формально теперь нет каких-либо ограничения на производство нефти, и рынок будет следить за его объемом.

Дополнительное давление на все сырьевые товары оказывает рост доллара, ускорившийся во второй половине дня. Восходящая динамика американской валюты традиционно выступает одним из фундаментальных факторов снижения цен на товарные активы, так как они номинированы в долларах США.

Доллар возобновил рост

Вслед за негативным стартом американская валюта перешла к активному росту. В начале европейской сессии произошла резкая просадка, но вскоре индекс доллара (DXY) устремился вверх, прибавляя сейчас 0,25% около отметки 92,3 п.

Европейская валюта в начале дня пыталась продолжить восходящее движение предыдущей сессии, но затем стала сдавать позиции. После старта основной российской сессии пара EUR/USD ненадолго восстановилась, но вскоре возобновила активное снижение, теряя сейчас 0,25% вблизи уровня 1,185.

Техническая картина

Пара USD/RUB быстро возобновила рост, нацелившись на сопротивление 75,36. Пока часовая свечка не будет закрыта под нижней границей среднесрочного восходящего канала, более вероятна по меньшей мере еще одна попытка пробоя двухмесячного максимума.