Российский рынок акций торгуется разнонаправленно на ослаблении рубля
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций слабо растет по индексу Мосбиржи и снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск рос на 0,37%, до 3869,45 пункта, долларовый индекс РТС символически снижается на 0,04%, до 1634,4 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 23 копеек, до 74,59 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 88,39 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,43% — до 74,47 доллара за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали существенных изменений и, скорее, консолидировались в ожидании новых драйверов движения, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".
"В понедельник, 12 июля, настроение отечественных инвесторов можно охарактеризовать как смешанное. Среди положительных факторов стоит отметить некоторое улучшение в борьбе с коронавирусом. Согласно заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, столица преодолела пик заболеваемости COVID-19. Сдерживают рост торговых площадок новые санкции со стороны Евросоюза против России — они пролонгированы до 31 января 2022 года", — отмечает Артемий Шамшуков из "Финама".
ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ
В лидерах роста — акции ОАК (10,75%), "Иркута" (4,65%), расписки "Русагро" (2,6%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,85%), акции "Распадской" (1,69%), а также акции "Алросы" (1,65%), "Мосэнерго" (1,35%), "Русала" (1,33%), префы "Транснефти" (1,29%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,29%) и расписки HeadHunter Group (1,12%).
Бумаги "Лензолота" падают на фоне дивидендного разрыва (префы падают на 53,49%, обыкновенные акции — на 45,74%).
В лидерах снижения — акции ГК "ПИК" (-1,69%), префы "Центрального телеграфа" (-1,49%), акции "Лукойла" (-0,98%), АФК "Системы" (-0,88%), "Газпром нефти" (-0,77%), а также акции "Роснефти" (-0,73%), ММК (-0,71%), "Северстали" (-0,68%) и акции ФСК "ЕЭС" (-0,62%).
ПРОГНОЗЫ
Понедельник вполне может завершиться для большинства фондовых индикаторов на нейтральной ноте, а оживления на рынках стоит ждать уже во вторник, полагает Кожухова из "Велес Капитал".
В преддверии завтрашней публикации данных о потребительской инфляции в США за июнь многие инвесторы воздержатся от активных действий, или предпочтут зафиксировать прибыль, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Существенное превышение показателем прогноза способно вызвать массированные распродажи на рынках, так как увеличит вероятность более скорого старта ужесточения монетарной политики ФРС", — добавляет он.
"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 3840 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1620 пунктов. Учитывая сохраняющуюся относительную слабость российского рынка, ухудшение внешнего фона с большой вероятностью приведет к пробою этих уровней и ускорению снижения", — прогнозирует он.
https://1prime.ru/Forex/20210712/834177681.html