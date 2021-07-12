МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций слабо растет по индексу Мосбиржи и снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.50 мск рос на 0,37%, до 3869,45 пункта, долларовый индекс РТС символически снижается на 0,04%, до 1634,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 23 копеек, до 74,59 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 88,39 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,43% — до 74,47 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали существенных изменений и, скорее, консолидировались в ожидании новых драйверов движения, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

"В понедельник, 12 июля, настроение отечественных инвесторов можно охарактеризовать как смешанное. Среди положительных факторов стоит отметить некоторое улучшение в борьбе с коронавирусом. Согласно заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, столица преодолела пик заболеваемости COVID-19. Сдерживают рост торговых площадок новые санкции со стороны Евросоюза против России — они пролонгированы до 31 января 2022 года", — отмечает Артемий Шамшуков из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции ОАК (10,75%), "Иркута" (4,65%), расписки "Русагро" (2,6%), обыкновенные акции ТГК-2 (1,85%), акции "Распадской" (1,69%), а также акции "Алросы" (1,65%), "Мосэнерго" (1,35%), "Русала" (1,33%), префы "Транснефти" (1,29%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,29%) и расписки HeadHunter Group (1,12%).

Бумаги "Лензолота" падают на фоне дивидендного разрыва (префы падают на 53,49%, обыкновенные акции — на 45,74%).

В лидерах снижения — акции ГК "ПИК" (-1,69%), префы "Центрального телеграфа" (-1,49%), акции "Лукойла" (-0,98%), АФК "Системы" (-0,88%), "Газпром нефти" (-0,77%), а также акции "Роснефти" (-0,73%), ММК (-0,71%), "Северстали" (-0,68%) и акции ФСК "ЕЭС" (-0,62%).

ПРОГНОЗЫ

Понедельник вполне может завершиться для большинства фондовых индикаторов на нейтральной ноте, а оживления на рынках стоит ждать уже во вторник, полагает Кожухова из "Велес Капитал".

В преддверии завтрашней публикации данных о потребительской инфляции в США за июнь многие инвесторы воздержатся от активных действий, или предпочтут зафиксировать прибыль, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Трендовая инфляция в России в июне ускорилась до 4,91%

"Существенное превышение показателем прогноза способно вызвать массированные распродажи на рынках, так как увеличит вероятность более скорого старта ужесточения монетарной политики ФРС", — добавляет он.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на двухнедельном минимуме 3840 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1620 пунктов. Учитывая сохраняющуюся относительную слабость российского рынка, ухудшение внешнего фона с большой вероятностью приведет к пробою этих уровней и ускорению снижения", — прогнозирует он.