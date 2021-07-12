МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером перешла к росту к евро и иене в ожидании данных по инфляции в США и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед конгрессом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.36 мск курс евро к доллару снижался до 1,1869 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1873 доллара. Курс доллара к иене рос до 110,28 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,14 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 92,21 пункта. Днем доллар торговался к евро и иене разнонаправленно.

Важным событием на неделе является статистика по инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Ожидается, что годовая инфляция в стране замедлилась в июне до 4,9% с максимальных с 2008 года 5% в мае.

"Завтрашний индекс потребительский цен расскажет нам, действительно ли мы видели пик инфляции в мае — наши экономисты думают, что да… Потенциально это может сдержать процентную ставку ФРС", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.

Тогда же, во вторник, стартует сезон корпоративной отчетности, он традиционно начинается с крупных американских банков. Во вторник о своих результатах отчитаются JPMorgan и Goldman Sachs, в среду — Bank of America и Citigroup, а в четверг — Morgan Stanley.

В среду ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам, а на четверг запланировано выступление перед банковским комитетом.