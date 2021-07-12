МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник к вечеру после негативной динамики перешел к укреплению против евро и компенсировал большую часть падения к доллару.

Возвращение аппетита к риску на мировых площадках поддержало восстановление курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.41 мск повышался на 8 копеек, до 74,44 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 88,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в понедельник доллар максимально подскакивал до 74,8 рубля, евро — до 88,8 рубля.

РУБЛЬ КОМПЕНСИРОВАЛ НЕГАТИВ

Российская валюта, торговавшаяся первую половину в понижательном тренде, к вечеру компенсировала большую часть падения к доллару и вернулась к росту против евро.

Давление от снижения нефтяных котировок и продления секторальных санкций ЕС против РФ отошли на второй план.

Аппетит к риску на глобальных площадках вырос. В частности, индекс доллара растерял все дневное преимущество и ближе к окончанию рабочего дня корректировался в сторону 92 пунктов, отмечают трейдеры. Также вечером росли западные фондовые индексы.

Рынок нефти после падения в понедельник до 74,2 доллара, попытался к вечеру вернуться к росту и поднимался выше 75 долларов. Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

Тем не менее, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Причины для неуверенности рубля сохраняются, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Это и ценовая слабость нефти, и умеренно негативная картина на рынке рублевого долга, при этом стоит отметить некоторое затишье геополитического фона как поддерживающий фактор рублевых активов", — добавляет он.

"В ближайшие сессии важное значение для рисковых активов, включая валюты развивающихся стран, будет иметь общерыночный фон, который может отреагировать на статистику по инфляции в США. По нашим оценкам, во вторник доллар будет формироваться в пределах 74-75 рублей", — добавил Бахтин.

В ближайшее время ситуация на российском валютном рынке будет во-многом определяться аппетитом к риску на глобальных рынках, решающее значение для которого будут иметь данные по инфляции в США, а также динамикой нефтяных котировок, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Ситуация на рынке нефти по-прежнему полностью зависит от того, будут ли новые договоренности среди членов ОПЕК+, при этом нельзя исключать и наиболее негативного сценария в виде распада сделки", — опасается он.