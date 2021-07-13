МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник утром торгуется разнонаправленно к другим основным мировым валютам в ожидании выхода статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1864 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1859 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 110,42 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 92,22 пункта. Рубль подрастает к доллару и евро вслед за ценами на нефть

Внимание валютных инвесторов сосредоточено на статданных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во вторник. Аналитики ожидают, что потребительские цены в стране в июне в годовом выражении выросли на 4%, а в месячном выражении замедлили рост до 0,4%.

Кроме того, трейдеры ожидают статистику по инфляции в Германии, которая может повлиять на курс евро к доллару. Аналитики ожидают, что рост потребительских цен в стране в июне, по окончательной оценке, замедлился до 2,3% в годовом выражении и до 0,4% в месячном.