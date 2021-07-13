МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 57,47 копейки, составив 74,0589 рубля, свидетельствуют данные биржи. МЭА обнародовало прогноз добычи нефти и спроса на нее

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,6336 рубля за доллар.