МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем демонстрирует положительную динамику в ожидании публикации статистики по темпам роста потребительских цен в США в июне, которая может указать на небольшое ослабление инфляционного давления в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,1841 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1859 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,33 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 92,35 пункта.

В центре внимания рынков находятся ожидания статистики по инфляции в США, которая будет опубликована позднее во вторник. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в стране в июне до 4,9% с 5% в мае. Майский показатель был максимальным с 2008 года.

Аналитики UniCredit, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, не исключают снижения курса доллара к мировым валютам после статистики. "Данные по инфляции в США могут оказаться умеренно негативными для доллара, если покажут, что наблюдавшееся в последние месяцы усиление ценового давления начало ослабевать в июне, как мы ожидаем", — приводит газета слова экспертов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,06 рубля

Определенное влияние на курс евро оказывает статистика по годовой инфляции в Германии, которая в июне, по окончательной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае. В месячном выражении рос цен замедлился до 0,4% с 0,5% в мае. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.