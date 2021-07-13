МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 82,3 копейки — до 87,782 рубля, курс доллара — на 57,47 копейки, до 74,0589 рубля, следует из данных Банка России. Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,06 рубля

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,64 копейки, составив 80,2343 рубля.