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2021
https://1prime.ru/Forex/20210713/834184668.html
Официальный курс евро на среду снизился до 87,78 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 82,3 копейки — до 87,782 рубля, курс доллара — на 57,47 копейки, до 74,0589 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 13.07.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 82,3 копейки — до 87,782 рубля, курс доллара — на 57,47 копейки, до 74,0589 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 68,64 копейки, составив 80,2343 рубля.