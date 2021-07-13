МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль уверенно растет к доллару и к евро на фоне общего аппетита к риску на мировых площадках.

Повышение рынка нефти и стабилизация индекса доллара (DXY) поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.27 мск падал на 31 копейку, до 74,13 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 87,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВВЕРХ НА АППЕТИТЕ К РИСКУ

Российская валюта во вторник растет против основных резервных валют, отыгрывая общее возвращение аппетита к риску на мировые рынки.

В последние дни наблюдается глобальное повышение аппетита к риску, что соответствующим образом отражается и на спросе на активы развивающихся рынков, в число которых входит и российский, отмечает Максим Бирюков из УК "Альфа-капитал".

Рост рынка нефти также поддерживает курс рубля. Так, цены на нефть прибавляют 0,5%, до 75,5 доллара по марке Brent. Участники рынка "черного золота" переваривают оценки Международного энергетического агентства (МЭА), которое в июльском докладе, в частности, сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году – по-прежнему ожидается, что он вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году ожидается рост на 3 миллиона баррелей в сутки. Эксперт дал прогноз по ключевой ставке до конца года

МЭА оценивает, что устойчивый экономический рост, расширение вакцинации и ослабление ограничительных мер в мире будут поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в оставшуюся часть года.

Позитивом для российской национальной валюты можно назвать состоявшуюся встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента США Джоном Керри, также полагает Бирюков из УК "Альфа-капитал".

Основные западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы в основном прибавляют, сигнализируя о спросе на риск. Кроме того, стабилизация индекса доллара (DXY) немного выше 92 пунктов поддерживает курс российской валюты.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,4-0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,6 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Рубль нашел в себе силы для продолжения восходящей коррекции, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Доллар уходил ниже поддержки 73,94 рубля, но сумел отскочить от значения 73,89 рубля. Однако если данные по американской инфляции не будут слишком пугающими, доллар может направиться к следующей поддержке — 73,6 рубля. При этом евро будет выглядеть сильнее из-за вероятного роста европейской валюты на внешнем рынке. Поэтому евро может остаться недалеко от текущих уровней или немного ниже отметки 87,5 рубля", — оценил он.

Российский валютный рынок пока будет оставаться волатильным, но средний уровень курса будет оставаться близко к текущим уровням, оценивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". По новым расчетам премии за риск в курсе доллара, не связанным с основными рыночными факторами, она увеличилась с 4-6% в мае-начале июня до 6-8% сейчас, что, помимо самих геополитически опасений, может дополнительно быть связано с дивидендным фактором и пониженным спросом нерезидентов на госдолг, добавляет он.

"Это допускает небольшое укрепление рубля в пределах 1-2%, но на июль-август ждем повышенной волатильности курса в диапазоне 73-75 рублей за доллар. Прогнозы снижения доллара к концу года до уровней 72-73 рубля также остаются неизменными", — сказал Полевой.