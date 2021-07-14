МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Золото подорожало на фоне резкого ускорения инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск среды растет на 1,5 копейки — до 74,31 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,6 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,31% — до 76,25 доллара за баррель.