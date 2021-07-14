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2021
https://1prime.ru/Forex/20210714/834191623.html
Рубль символически снижается к доллару и евро
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Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск среды растет на 1,5 копейки — до... ПРАЙМ, 14.07.2021
доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск среды растет на 1,5 копейки — до 74,31 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 87,6 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,31% — до 76,25 доллара за баррель.