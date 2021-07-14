МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Похоже, что отскок доллара США против рубля окончен, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Почему кофе тоже будет дорожать

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта, российская валюта достойно прошла проверку на прочность, медленно, но верно прибавляя против доллара с конца прошлой недели.

Финансовый аналитик не исключает что такая тенденция продолжится.

"Похоже, что отскок доллара против рубля окончен. На прошлой неделе при весьма нервозной обстановке на мировых рынках мы видели непродолжительный скачок USDRUB выше 75. На этот раз рубль весьма достойно прошёл проверку на прочность, медленно, но верно прибавляя против доллара с конца прошлой недели".

Разворот вниз от уровней выше 75 рублей за доллар наглядно показал силу покупателей российской валюты. При этом с возвращением под значимый круглый доллар остался ниже 200-дневной скользящей средней. Это важная сигнальная линия тренда.

"Более того, за счёт этого скачка в паре ушла избыточная перепроданность и расчищен путь к дальнейшему росту в ближайшие дни. По крайней мере об этом нам говорит техническая картина", — поясняет специалист.

Исходя из техники, до конца месяца USDRUB имеет потенциал снижения к 73 и даже возможность опуститься к 71, переписав годовые минимумы, прогнозирует он.

Все эти факторы вписываются в картину плавного восхождения российской валюты на фоне восстановления мировой экономики и ускоренной нормализации монетарной политики в РФ с опережением относительно зарубежных коллег, подытожил Купцикевич.