МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль после неопределенной утренней динамики вышел в плюс к доллару и евро на фоне высоких нефтяных котировок, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций снижается в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.40 мск снижался на 26 копеек — до 74,04 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 87,36 рубля.

Утром рубль символически снижался к обеим основным валютам. Доллар максимально поднимался до 74,38 рубля, евро — до 87,88 рубля.

Котировки нефти также выходят в плюс после утреннего снижения. Баррель сорта Brent дорожает на 0,1% — до 76,6 доллара.

Благодаря высоким нефтяным ценам рубль сохраняет устойчивость, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. "В среду курс доллара, скорее всего, останется в диапазоне 73,5–75,5 рубля", — оценивает он. Нефть продолжает дорожать, игнорируя риски

В свою очередь Алексей Антонов из компании "Алор брокер" полагает, что в среду российская валюта вновь пытается укрепиться, но сделать это будет очень сложно. "Техническая перекупленность по доллару сейчас снята, и ее рост может возобновиться при появлении даже не очень значимого негативного (для рубля) повода", — говорит он.