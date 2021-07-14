МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов в среду растет к доллару после публикации статистики по инфляции в Великобритании, которая оказалась выше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Великобритании в июне ускорилась до 2,5%

По состоянию на 12.15 мск курс фунта к доллару рос до 1,3844 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3808 доллара.

Курс евро к доллару рос до 1,1782 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1774 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,47 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 92,73 пункта.

Трейдеры в среду отыгрывают статистику из Великобритании. Годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,5%, что является максимумом с августа 2018 года и второй месяц подряд превосходит целевой показатель Банка Англии в 2%. В Великобритании началась "битва" за супермаркеты

По словам аналитиков J.P. Morgan Asset Management, которые приводит газета Wall Street Journal, высокая инфляция может вынудить Банк Англии сократить поддержку экономики. "В условиях впечатляющего восстановления темпов роста экономики и ускорения инфляции регулятор, вероятно, почувствует, что быстро подходит время для сокращения поддержки, которую он оказывают экономике", — сказал стратег банка по глобальному рынку Хью Гимбер (Hugh Gimber).

Аналитик Quilter Cheviot Ричард Картер (Richard Carter) добавил, что рост потребительских цен в Великобритании может стать устойчивым и спровоцировать проблемы. "В такой ситуации Банку Англии придется действовать быстро, чтобы устранить инфляционное давление", — отметил эксперт.

Рост курса евро сдерживает статистика из еврозоны. Промышленное производство в регионе в мае выросло на 20,5% в годовом выражении, а в месячном – снизилось на 1%. Аналитики ждали роста показателя на 22,2% в годовом выражении и снижения на 0,2% в месячном.