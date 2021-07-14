МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 39,03 копейки — до 87,3917 рубля, курс доллара вырос на 6,47 копейки, до 74,1236 рубля, следует из данных Банка России.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,01 копейки, составив 80,0942 рубля.