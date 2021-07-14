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ЕЦБ запускает новую фазу проекта цифрового евро
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает новую фазу проекта цифрового евро, она продлится два года и не обязательно приведёт к запуску такой валюты, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 14.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) запускает новую фазу проекта цифрового евро, она продлится два года и не обязательно приведёт к запуску такой валюты, говорится в сообщении регулятора.
"Управляющий совет ЕЦБ решил сегодня начать исследовательский этап проекта цифрового евро", — говорится в нем.
Эта стадия продлится 24 месяца, сообщает регулятор.
"Этап исследования будет направлен на решение ключевых вопросов, касающихся дизайна и распространения. Цифровой евро должен отвечать потребностям европейцев, в то же время помогать предотвращать незаконную деятельность и не оказать нежелательного воздействия на финансовую стабильность и денежно-кредитную политику", — говорится в релизе.
Новый этап проекта не означает введения этой валюты в будущем. "Это не предрешает никакого будущего решения о возможном выпуске цифрового евро", — говорится в сообщении.
Даже если цифровой евро и будет введён в оборот, он не заменит собой наличные деньги, уверяет регулятор.