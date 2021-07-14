МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российские кредитные организации в мае нарастили вывоз наличной иностранной валюты вдвое — до 812,3 миллиона долларов (здесь и далее в долларовом эквиваленте) против апрельских 416,9 миллиона долларов, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. К концу июля доллар может подешеветь до годового минимума

Вывоз иностранной валюты уверенно растет уже третий месяц подряд: в феврале банки вывезли 237,6 миллиона долларов, в марте – на 19% больше (282,1 миллиона), в апреле – почти в полтора раза больше (416,9 миллиона долларов).

Основной вклад в майскую динамику внесла американская валюта, вывоз которой увеличился с апрельских 332,4 миллиона до 652,8 миллиона долларов. Вывоз евро при этом сократился на 16,5% (с апрельских 82,2 миллиона долларов до 69,2 миллиона).

Кроме того, в статистике регулятора впервые с начала года оказались данные о вывозе наличных белорусских рублей — в мае банки вывезли их на сумму 0,3 миллиона долларов.

Наличную иностранную валюту банки ввозили менее активно: ввоз валюты в мае сократился на 10% с 1,39 миллиарда до 1,25 миллиарда долларов. Тут основной вклад внесла уже европейская валюта, ввоз которой упал почти в 3,5 раза с 483 миллионов до 141,6 миллиона. Ввоз долларов, напротив, несколько вырос – с 906,5 миллиона до 1,01 миллиарда (рост на 12%).