МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в среду днем, инвесторы отыгрывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые ослабили опасения по ужесточению монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Российские банки за месяц вдвое нарастили вывоз наличной валюты

По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару рос до 1,182 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1774 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 92,46 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявления Пауэлла. Как следует из его слов, достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценивает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего ослабнет. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики.

Во вторник минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 5,4% — рекорда с 2008 года. Ожидалось замедление до 4,9% с майских 5%. Ранее ФРС неоднократно заявлял, что ожидает лишь временного ускорения инфляции.

В среду вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии ФРС США об экономическом положении в стране. Инвесторы ожидают найти в документе подсказки относительно ситуации в экономике страны.