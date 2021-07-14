Курс доллара снижается к мировым валютам на заявлениях главы ФРС
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в среду днем, инвесторы отыгрывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которые ослабили опасения по ужесточению монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.48 мск курс евро к доллару рос до 1,182 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1774 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,05 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,61 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 92,46 пункта.
Трейдеры обратили внимание на заявления Пауэлла. Как следует из его слов, достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценивает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего ослабнет. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики.
Во вторник минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 5,4% — рекорда с 2008 года. Ожидалось замедление до 4,9% с майских 5%. Ранее ФРС неоднократно заявлял, что ожидает лишь временного ускорения инфляции.
В среду вечером будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии ФРС США об экономическом положении в стране. Инвесторы ожидают найти в документе подсказки относительно ситуации в экономике страны.
https://1prime.ru/Forex/20210714/834199276.html